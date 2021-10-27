Гура – о победе над «Металлистом 1925»: это результат того, что мы видоизменили состав

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины с «Металлистом 1925». Встреча прошла в Харькове и завершилась победой александрийской команды со счетом 5:2.

«Порадовали меня ребята. Это результат того, что мы чуть видоизменили состав, дали некоторым ребятам отдохнуть, дали молодежи сыграть, дали тем, кто мало участвовал в играх поиграть. Все порадовали. Результат положительный.

Как победили? Сначала то, что мы там готовились к ним, именно знали, что у них сейчас очень интересный футбол, много комбинируют, взаимодействий между футболистами много. Хороший у них нападающий, один из которых — такой настырных, хороший нападающий.

У нас была задача сначала посмотреть, как они начнут матч и потом мы стали быстро контратаковать, низко не садиться, побыстрее доставлять мяч во вторую зону, на их половину», — сказал Гура в эфире телеканала «Футбол 1».

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут 27-28 октября.

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