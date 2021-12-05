Гура – о матче с «Минаем»: выдержали и взяли важные три очка

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Минаем», который завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

«Выигрывать очень приятно. Счет это одно, а качество игры более интересно. Сегодня было качество игры, агрессия и забитые голы.

«Александрия» хочет забивать в каждой игре, но там, где-то не было этого качества игры. Сегодня настроились и взяли эти три важных очка.

Поле нам сегодня не мешало. Да, тяжелое, но выдержали парни», – сказал Гура в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Александрия» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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