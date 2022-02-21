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Гура: наши легионеры спрашивали про войну в Украине

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
21.02.2022
11:14
Гура: наши легионеры спрашивали про войну в Украине

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о ситуации с легионерами команды на фоне слухов о вторжении России в Украину.

«Каких-то особых волнений не было. Ведь 16 февраля вроде как анонсировалось нападение на Украину, и в этот же день был праздник — День единства. Каспарс и Клаудио спрашивали по поводу ситуации в нашей стране, но мы им сказали: «Не переживайте, все будет хорошо». Спинелли уже в Александрии, а Дубра должен прибыть в понедельник».

«Александрия» возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК «Львов». Поединок запланирован на 26 февраля.

Полностью интервью с Юрием Гурой читайте здесь.

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