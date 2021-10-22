Гура: думаю, у нас есть кем заменить Ковальца и Гриня

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался накануне матча с «Десной» в рамках 12-го тура УПЛ. Игра состоится в Чернигове, начало — 17:00.

«Дорога была нормальной, настроение боевое. Немного тяжеловато из-за кадровых потерь: выбыли и Ковалец, и Гринь, но настроение и у нас, и у ребят положительное. У нас в команде 27 человек, я думаю, что найдем кем их заменить. Соперник довольно-таки голодный, у них хорошие исполнители, такие как Юрченко, Будковский, Безбородько, Калитвинцев. Это сбалансированная команда, но у нас есть план на каждую игру. Игра все покажет. Мы выйдем на поле и будем думать о победе», — сказал Гура в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Александрия» понесла серьезные кадровые потери после матча с «Ворсклой» в 11-м туре. Тяжелую травму получил Кирилл Ковалец. Также операцию перенес Сергей Гринь.

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