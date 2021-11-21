Гура: «Александрию» надломил пенальти и пропущенный вскоре второй гол

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура дал комментарий после поражения в выездном матче от «Днепра-1» (1:3) в рамках 15-го тура УПЛ.
«Выигрывали по ходу игры, но можно сказать, что нас надломил 11-метровый и потом быстрый гол. И на стандарте Саня Мельник не доиграл… Трудно 3:1 проигрывать.
Замены Третьякова и Рыбалки? Рыбалка находился на карточке. А Максима заменили, потому что желали выпустить свежих людей, чтобы прибавить в скорости, движении. Вроде и это было — Кожушко и Одарюк вышли неплохо.
Почему Дубра остался в запасе? Мы решили, что после двух матчей в сборной ему будет тяжело.
Как собирались спасать матч? За счет правильных действий. Моменты были. Во втором тайме были и удары по воротам, но не реализовали. Ясно, что тяжело что-то сделать после 1:3, но считаю, что ребята молодцы», — приводит слова Гуры официальный сайт «Днепра-1».
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