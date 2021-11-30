Гура: «Александрии» не хватает креатива, который давал Ковалец

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался после домашнего поражения от «Зари» (0:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Даже когда пропустили этот гол, была вера, что забьем, но не забили.



Проиграли очень много подборов, а креатива не хватает нам впереди — Ковальца не хватает, который может взять на себя игру, войти с мячом в штрафную площадь соперника», — сказал Гура в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что Кирилл Ковалец ранее получил тяжелую травму. Ведущий игрок «Александрии» сможет вернуться на поле не ранее второй половины сезона.

Команда Юрия Гуры потерпела второе поражение подряд. «Александрия» в данный момент отстает на девять очков от зоны еврокубков.

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