Гунько: ошибаются даже титулованные спортсмены, а я катаюсь три года

Украинская бобслеистка Лидия Гунько дала комментарий после своего выступления в монобобе на Олимпиаде в Пекине.

«Чтобы быстро преодолевать трассу, нужно не делать ошибок. Всё приходит с опытом. Даже у титулованных спортсменов здесь это не всегда удается, а я катаюсь только три года.

Я довольна первым заездом, удалось показать даже лучшее время, чем на тренировках. Если бы я так проехала и второй заезд, то была бы выше. Буду стараться улучшить результат завтра», — сказал Гунько в интервью «Суспильному».

Третий и четвертый заезды в монобобе состоятся 14 февраля.

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