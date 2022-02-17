Грузинский стадион засиял желто-синими цветами в поддержку Украины

Батумский стадион «Аджарабет Арена», на котором свои матчи проводит местное «Динамо», засветился цветами Государственного Флага Украины.



Грузинская правительственная организация Ajara PMC, владеющая ареной, отметила в своем Facebook, что эта акция приурочена к отмечавшемуся накануне Дню единства Украины.

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