Грузинский стадион засиял желто-синими цветами в поддержку Украины

17.02.2022
14:58
Батумский стадион «Аджарабет Арена», на котором свои матчи проводит местное «Динамо», засветился цветами Государственного Флага Украины.
Грузинская правительственная организация Ajara PMC, владеющая ареной, отметила в своем Facebook, что эта акция приурочена к отмечавшемуся накануне Дню единства Украины.
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