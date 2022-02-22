Грузинская сборная по регби поддержала Украину накануне игры с Россией

Грузия продемонстрировала, что поддерживает Украину в свете возможного нового военного вторжения со стороны России и официального признания Путиным суверенитета так называемых ДНР и ЛНР.
Регбийная ассоциация этого закавказского государства опубликовала афишу матча против сборной России на украинском языке.
Эта игра состоится 27 февраля в столице Грузии Тбилиси на стадионе «Динамо Арена».
Ранее Украину в конфликте с Россией поддержал бывший игрок киевского «Динамо», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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