Грозный: при Шевченко «Дженоа» уже набрал больше, чем возможности команды

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua накануне поединка Серии А «Ювентус» — «Дженоа» высказался о дебютных трех матчах Андрея Шевченко в качестве главного тренера «грифонов».



«В последнее время нам всем приходилось получать много разнообразной и противоречивой информации в связи с назначением Андрея Шевченко главным тренером именитого в прошлом «Дженоа».

Я на стороне Андрея Шевченко и поддерживаю его выбор. Он реально оценивал, взвешивал, анализировал и понимал, куда идет перед принятием решения. Тренерский опыт, который он получит в «Дженоа», неоценим. Андрей, ежедневно находясь в стрессовой ситуации, сможет расти, как тренер и сможет сформировать свою футбольную философию.

Не решайте за него. Дайте Андрею понять разницу работы тренера в сборной и в клубе. Не нужно сейчас быть категоричным в отношении результатов после трех сыгранных матчей. Не Шевченко с его тренерским штабом формировал состав и вел подготовку команды. Не забывайте также о большой группе травмированных футболистов и ряде других обстоятельств.

Я лично считаю, что при Шевченко «Дженоа» набрал уже на одно очко больше своих сегодняшних возможностей, сыграв в нулевую ничью в гостях с «Удинезе».

Обратите внимание на календарь генуэзцев. Пятого декабря матч с "Ювентусом», а затем у них дерби с «Сампдорией». После этого у «Дженоа» матч Кубка Италии с «Салернитаной». Затем у команды матчи с «Лацио» и с «Аталантой». Затем будет большая рождественская пауза до 6 января.

Я поддерживаю решение Андрея и его штаба приступить к работе в самый сложный период команды в этом сезоне. Так проявляется характер и умение держать удар. Также появляется возможность реально повысить уровень своего тренерского мастерства. Уверен, что у Андрея все получится. Желаю ему, штабу и команде успехов в следующем матче с «Ювентусом» и в следующих поединках», - сказал Грозный.

Матч «Ювентус» - «Дженоа» состоится 5 декабря. Начало встречи в 21:45.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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