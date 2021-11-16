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Грозный: уверен, что Украина вслед за Францией займет второе место в группе

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.11.2021
09:15
Новость
Футбол

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

"Я уверен в победе нашей сборной над боснийцами. Уверен в этом не потому, что у Боснии уже нет турнирной мотивации, а также потому что будет отсутствовать ряд ключевых футболистов, в том числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и другие. Также будет обсуждаться вероятная отставка с должности главного тренера сборной Боснии и Герцеговины болгарина Петева. Но это проблемы боснийцев. Они нас не интересуют.

Уверен в том, что мы победим в предстоящем матче с учетом силы нашей сборной. Украина в контрольном матче с Болгарией продемонстрировала агрессивный, высочайшего уровня футбол с огромным потенциалом.

Я думаю, что мы вслед за французами займем второе место в нашей группе и продолжим борьбу за путевку на чемпионат мира. Я в этом уверен, как в этом уверены и все украинцы. Удачи нам всем. Нашей сборной желаем хорошего настроения, а также хорошей и качественной игры".

Полное интервью с Вячеславом Грозным читайте здесь.

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