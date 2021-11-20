Грозный сравнил приходы Шевченко и Джеррарда в «Дженоа» и «Астон Виллу»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua сравнил Андрея Шевченко и Стивена Джеррарда.



«Еще раз поздравляю Андрея Шевченко с подписанием контракта с именитым клубом «Дженоа». Это первый тренер с украинским гражданством, который возглавил клуб Серии А. Желаю удачи, хорошей игры и титулов! На мой взгляд, проект очень интересный. Уверен, что за три года мы увидим генуэзский клуб в числе фаворитов итальянского футбола. Лично я вижу очень правильным шагом такой вариант клубного трудоустройства, так как есть и желание руководства, и финансы, и время, и терпение для системной и качественной работы.

Тем, кто ежедневно кричит, что Андрей должен уже сейчас принимать «Милан», в котором он раньше играл, я отвечу, что там очень успешно работает очень сильный итальянский специалист Стефано Пиоли, завоевавший второе место в прошлом сезоне и лидирующий вместе с «Наполи» в текущем чемпионате. Тем более «россонери» продлили с этим специалистом действующий контракт.



Давайте рассуждать не эмоциями, а холодной головой. По вашей логике Стивен Джеррард должен был принимать «Ливерпуль», в котором просто здорово и фантастически работает немецкий специалист Юрген Клопп. Так что ради Джеррарда, игравшего в «Ливерпуле», нужно уволить Клоппа? Джеррард правильно строит свою карьеру. Сначала он успешно возглавлял «Рейнджерс», а сейчас стал рулевым в «Астон Вилле», которая, как и «Дженоа» борется за выживание.

Уверен, что у Шевченко и Джеррарда все получится. Но сейчас их команды решают совсем другие задачи. Этот путь обязательно нужно успешно проходить, чтобы двигаться дальше», - сказал Грозный.

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