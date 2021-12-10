Грозный: Рангник получит 10 млн евро, если приведет в МЮ Холанда

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о назначении Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».



«Те, кто удивлен и не знаком с процессами, происходящими в МЮ, я попробую немножко приоткрыть занавес. Желательно, конечно, было для всех и для Сэра Алекса Фергюсона, чтобы кто-то из бывших футболистов МЮ принял команду и успешно с ней работал. Сульшер уже уволен, также ушел Каррик. Возник вопрос, каким путем идти. Был ряд кандидатов, в том числе мы слышали фамилии Зидана, Почеттино и еще ряда тренеров. Но мы знаем, что официально главным тренером манкунианцев до конца сезона утвержден 63-летний немецкий специалист Ральф Рангник.

Рангник начал свою тренерскую карьеру в 25 лет. Он работал в «Штутгарте», с которым в 2000-м году выиграл Кубок Интертото. Затем он работал в «Ганновере» и «Шальке», после чего вывел «Хоффенхайм» в Бундеслигу. В 2011 году Рангник вернулся в «Шальке», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Фантастика какая-то!

Затем богатейшие владельцы «Ред Булл» в 2012 году пригласили его в свою систему, где он работал спортивным директором «Зальцбурга» и «Лейпцига». При Рангнике в 10 раз выросла рыночная стоимость этих клубов. Ему приписывают влияние на Клоппа, Тухеля, Хазенхюттля, и Нагельсмана.

МЮ сделал ставку на систему Рангника. Есть информация, что, если Рангник приведет в МЮ Холанда, немецкий специалист лично получит 10 млн евро. Фантастика! Мне очень понравились его слова на одной из конференций в Лондоне: «Чтобы развивать, обучать и тренировать собственную команду, вы должны быть уверены, в какой футбол вам нужно играть. Это то, что объединяет всех лучших тренеров в Европе. Они знают, как выглядит их футбол, у них в голове их видение идеальной игры. Задача состоит в том, чтоб перенести идеи в головы, сердца, мозги и вены футболистов». Браво! Мне эта фраза понравилась.

Первой трансферной целью МЮ при Рангнике называется опорник. Все говорят о малийском легионере «Лейпцига» Амаду Хайдара. Он продукт системы «Ред Булл». Отступные за малийца – 40 млн евро и МЮ готов заплатить эти деньги. Хайдара Рангнику нужен, так как он может помочь тренеру воплощать его философию в играх.

Сейчас МЮ кардинально сменил свой вектор с британского на немецкий, акцентированный на систему «Ред Булл». Почему спросите вы? «Ливерпуль» возглавляет немец Клопп, который создал супермашину по добыванию очков и выигрышу турниров при шикарной организации игры. Действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» возглавляет также успешный немецкий тренер Тухель, который привел лондонцев к завоеванию самого престижного евротрофея. Менеджмент МЮ не мог пройти мимо этой аналитики и сделал стратегический выбор в пользу немца Ральфа Рангника, который еще как минимум два года после тренерства в МЮ будет влиять на все составляющие клуба, включая назначение нового главного тренера и его штаба. Он будет влиять на подбор футболистов и менеджмента, а также на систему философии игры и на учебно-тренировочный процесс.

Только время рассудит всех и подтвердит или опровергнет сегодняшний выбор. Могу пожелать только успеха Рангнику. Чем больше классных команд в Англии, тем интереснее нам смотреть этот чемпионат и еврокубки», - сказал Грозный в интервью Диме Коткову.

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