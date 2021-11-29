Грозный: представьте, каким злым «Милан» приедет в Геную на матч с «Дженоа»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о предстоящем матче Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко с «Миланом», а также оценил календарь генуэзцев на декабрь.



«В непростой период Андрей Шевченко со своим тренерским штабом встал у руля генуэзского «Дженоа». «Грифоны» находятся в зоне вылета, а также целая группа ведущих игроков по разным причинам не может помочь команде.

Да и календарь у «Дженоа» непростой. 21 ноября «Дженоа» уступил «Роме» (0:2), но до 82-й минуты в матче не было голов. Но вышедший на замену 18-летний ганский форвард Гьян оформил дубль и помог «джаллоросси» увезти в Рим победу. 28 ноября у генуэзцев был сложнейший выезд в Удине, но «Дженоа» удалось добыть ничью. Оставив свои ворота в неприкосновенности. Это был первый турнирный балл украинского главного тренера в Серии А. «Дженоа» стала играть еще компактнее, дисциплинированнее и более организованно. Но это первое мое впечатление.

В двух матчах «Дженоа» не забила мячей. Это не удивительно, так как нужно, чтобы восстановились все травмированные и в межсезонье желательно качественно укрепить команду, в первую очередь, игроками группы атаки. Потому что генуэзцы в 14 матчах забили всего лишь 17 голов. А чтобы решать турнирные задачи и выигрывать матчи, необходимо забивать. Андрей должен пройти эту школу клубного тренера в экстремальной ситуации для того, чтобы прогрессировать. Это нормальная практика всех тренеров. Появятся новые мысли и идеи, будет ежедневное творчество.

Работа клубного тренера и тренера сборной очень рознятся. В сборную ты приглашаешь лучших футболистов, на твой взгляд, под конкретные матчи. А в клубе ты ежедневно работаешь с находящимися на контракте футболистами. Но очень многим тренерам нравится ежедневно выходить с командой на тренировочное поле. Всем нужно просто понимание ситуации и терпение. Я уверен, что все получится. Тем более, что проект «Дженоа» - очень серьезный и амбициозный.

До рождественской паузы в Серии А «Дженоа» предстоит сыграть пять матчей чемпионата и одну встречу Кубка Италии. Давайте анализировать. 1-го декабря генуэзцы принимают у себя дома именитый, знаменитый и родной для Андрея «Милан». Все бы ничего, но «россонери» в ноябре в Серии А не одержали ни одной победы. К тому же, они умудрились дважды кряду проиграть «Фиорентине» (3:4) и «Сассуоло» (1:3). Против «Дженоа» не сыграет защитник сборной Италии Алессио Романьоли. Это все произошло на фоне продления контракта с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли. Представьте, какими злыми «россонери» приедут в Геную. Здесь уже не до дружеских объятий и экскурсий по городу. Для «Милана» даже ничья в этом матче будет катастрофой. Потому что «Наполи», «Интер» и «Аталанта» выглядят очень солидно и мощно. Эти команды набрали крейсерскую скорость. А как вам дальнейший календарь «Дженоа»? После «Милана» у команды Шевченко будут матч в Турине с «Ювентусом» и генуэзское дерби с «Сампдорией». Затем в рамках Кубка Италии генуэзцы сыграют с аутсайдером Серии А «Салернитаной». Но через два дня им предстоит совершить поездку в Рим на матч с «Лацио». А 21-го декабря «Дженоа» сыграет с командой Гасперини и Малиновского «Аталантой». В такие моменты и проявляется твой характер, умение творчески и с холодной головой действовать в стрессовой ситуации, умение держать удар. Нужно расти и двигаться вперед. Важно верить в свои силы, серьезно и качественно трудиться. И тогда обязательно придет результат», - сказал Грозный.

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