Громов: ситуация, возникшая у меня в «Заре», прояснится позже

Полузащитник «Зари» Артем Громов, который ранее не захотел пролонгировать соглашение с луганским клубом и отказался от участия в сборе команды в Турции, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал возникшую ситуацию.

«Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию пока что не готов, сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится и тогда будет комментарий».

Артем Громов

Напомним, что контракт Громова с луганской «Зарей» истекает в конце сезона-2021/2022. Уже летом 32-летний футболист может покинуть клуб на правах свободного агента. Однако Громов хочет уйти уже сейчас. У него есть предложения из УПЛ и Восточной Европы.

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