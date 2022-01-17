Громов попал в дубль «Зари» после того, как отказался дорабатывать свой контракт

Луганская «Заря» на первом сборе своей команды недосчиталась опытного полузащитника Артема Громова.

Ранее была информация о том, что 32-летний атакующий полузащитник не хочет продлевать контракт с «черно-белыми», который истекает в конце нынешнего сезона, после чего футболист был переведен в дубль луганского клуба.

Впрочем, как стало известно Meta-ratings.com.ua, Громов не только не изъявил желание пролонгировать соглашение с «Зарей», но и не заинтересован дорабатывать действующий контракт с клубом, и сам принял решение не ехать с луганчанами на турецкий сбор, хотя тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником на него рассчитывал. Информация о том, что футболист получил травму, не соответствует действительности.



Артем Громов больше не хочет играть в «Заре»

Артем Громов перешел в «Зарю» в 2017 году из самарских «Крыльев Советов». Его соглашение с луганчанами действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Громов принял участие в 21 матче «Зари».

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