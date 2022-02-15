Гробак одержал победу в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2022, Мазурчук – 32-й

Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призером стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе.

Украину представил Дмитрий Мазурчук. В лыжных гонках он стартовал с отставанием +3,45 и показал 32-й результат. Время прохождения дистанции составило 31.20,4.

В прыжках с большого трамплина он стал 33-м с результатом 116,0 м.

Мужчины

Лыжное двоеборье

1. Йорген Гробак (Норвегия) – 27,13.3

2. Йенс Лугос Офтебру (Норвегия) – 0,4

3. Акито Ватабе (Япония) – 0,6

…

32. Дмитрий Мазурчук (Украина) – 4.07,1

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