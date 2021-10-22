Гринь: однажды на сборах я ударился ребрами в столб

Нападающий «Александрии» Сергей Гринь, который перенес операцию из-за травмы, полученной в матче с «Ворсклой» (врезался в штангу на скорости), признался, что были у него и другие серьезные повреждения в подобных ситуациях.

«Такой случай еще в Турции на сборах, когда играл за дубль «Шахтера». Тогда еще, кажется, тренером был Сергей Николаевич Ковалев. Он сейчас у нас в «Александрии». Играли с на сборах на поле гостиницы. Там вокруг поля стояли железные столбы, на которых были фонари, буквально в метре-полутора от поля. После этого случая туда приклеили маты полутораметровые, обкрутили вокруг столбов. Я бежал на скорости, соперник меня подтолкнул, я упал. Получилось так, что я пролетел в подкате на всей скорости и ударился ребрами об этот столб. Тоже было страшно, чуть сознание не потерял. Меня повезли в больницу, но тогда это прошло легко. Просто был синяк на всю спину, ребра не пострадали, и селезенка осталось целой. Хотя были подозрения, что мог ее повредить. Сейчас уже гораздо больнее было».

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