Гринь о страшной травме в матче с «Ворсклой»: была бессонная ночь, потом операция

Нападающий «Александрии» Сергей Гринь в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, как получил серьезную травму в матче с «Ворсклой», когда ударился в штангу на полной скорости, пытаясь спасти команду от гола.

«Мне уже гораздо лучше. Самые тяжелые были первые несколько дней. Была бессонная ночь, операция, утро после наркоза. Рана болела, но сейчас уже нормально, все тяжелое позади. Операция прошла успешно.

Сергей Гринь

Даже не задумывался, что могу удариться в штангу. Видел, что игрок «Ворсклы» вот-вот будет пробивать по пустым воротам после того, как обыграл нашего вратаря. Я ускорился, сделал подкат с расчетом, что в меня попадет, так и получилось. Спас команду от еще одного пропущенного мяча, однако обидно, что это не повлияло на результат.

Разговаривал с врачом, и он сказал, что все зависит от организма и то, как он у меня восстанавливается. Ведь у всех людей по-разному заживает. Самое важное для меня, чтобы ушел отек. Скорее всего, понадобится еще одна операция».

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