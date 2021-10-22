Гринь: «Александрия» будет биться за зону еврокубков

Нападающий «Александрии» Сергей Гринь высказал мнение о выступлении своей команды в сезоне-2021/2022.

«Скажу, что мы хорошо начали. Думаю, что многие болельщики не ожидали, что мы так будем выступать в этом сезоне, ведь немало футболистов покинуло команду. Мы играли на выезде первые шесть туров и много очков там взяли, хотя не так легко играть в гостях. Главное — не останавливаться и двигаться дальше. За зону еврокубков дадим бой однозначно».

Полностью эксклюзивное интервью Сергея Гриня для нашего сайта читайте здесь.

«Александрия» в текущей таблице УПЛ занимает шестое место. Команда Юрия Гуры отстает от еврокубковой четвертой строчки на четыре очка, сыграв на один матч больше конкурентов.

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