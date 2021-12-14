Григорчук высказался о возможном возвращении в «Черноморец»

Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Черноморец». Ранее сообщалось, что 56-летний специалист уже подписал контракт с одесским клубом и в ближайшее время станет главным тренером «моряков».

«Я понимаю, что вы хотите спросить, но мне нечего ответить. Я буду говорить тогда, когда появится конкретика. Я уже говорил, что дыма без огня не бывает. В данный момент мне добавить нечего», — цитирует Григорчука Fanday.

Григорчук возглавлял «Черноморец» с 2010 по 2014 год. Под его руководством «моряки» доходили до финала Кубка Украины.

Последним местом работы 56-летнего специалиста был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года.

В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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Источник: Григорчук уже выбрал себе ассистента в «Черноморце»

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