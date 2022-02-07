Григорчук укрепляет штаб одесского «Черноморца»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук не ограничился привлечением к совместной работе хорошо знакомых ему ассистентов — Михаила Савки, Степана Матвиива и Андрея Глущенко.

Роман Григорчук продолжает укреплять свой штаб

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, его штаб пополнился также еще одним человеком, возможности которого известны Григорчуку со времен первой каденции в клубе — Андреем Черновым. С 2005 года он на протяжении пятнадцати лет работал в «Черноморце» в роли администратора, главного администратора и заместителя генерального директора. После полуторагодичного перерыва Чернов вернулся в одесский клуб, приступив к выполнению обязанностей менеджера.



Ранее стало известно, что в феврале «Черноморец» сыграет не менее шести контрольных матчей.

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