Григорчук сказал первые слова после возвращения в «Черноморец»

Роман Григорчук прокомментировал свое назначение главным тренером «Черноморца». Ранее он добивался больших успехов с одесской командой.

«Я очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец», в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе. А пока хочу поздравить всю большую семью «Черноморца» с наступающим новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций», — приводит слова Григорчука официальный сайт «Черноморца».

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