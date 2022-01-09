Григорчук: ряд игроков из «Динамо» едет с «Черноморцем» на сборы

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о задачах команды, а также о комплектации.



«Нас устроит любое место, но чем выше, тем лучше. Нас устроит место, которое позволит остаться в Премьер-лиге. Что касается игроков – у нас нет единого подхода к формированию команды. У нас нет ни времени, ни особых возможностей. Все способы хороши, лишь бы сформировать команду, которая способна решать поставленную задачу.

Ряд игроков из «Динамо» едет с нами на сборы. Конкретные решения озвучим после них. Будет ряд игроков на просмотре, они будут на первом сборе, по ним будет принято решение после его окончания. Есть игроки, которые подписали контракты, но об этом позже объявят», – сказал Григорчук на пресс-конференции.

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