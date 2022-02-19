Григорчук рассказал о главном успехе в своей карьере тренера

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о своей победе над «Манчестер Юнайтед» в роли наставника «Астаны» в Лиге Европы сезона-2019/2020.

«Важно сказать то, что у них в том матче был не самый сильный состав.



Да, для меня Алекс Фергюсон является идеальным сочетанием тренера и менеджера. Таких людей больше нет в футбольном мире.



Сульшер ученик? Ну, ученик это уже немного другое. Просто нужно понимать, что таких клубов очень мало в мире. Он один из особенных. Сейчас в Англии есть много сильных команд, но «Манчестер Юнайтед» — это мировой бренд. Победа над ними уникальная. После того триумфа в Казахстане происходило что-то невероятное. Я такого сам не ожидал.

«Астана» все-таки постоянно выигрывает чемпионат, играет в еврокубках. Люди уже как-то привыкли к победам, но этим достижением гордился каждый.



В первый год моей работы в «Астане» мы собрали очень сильную команду. Этот состав был уровня Лиги чемпионов, но из-за проблем в руководстве клуба все пошло на спад. Все равно «Астана» остается брендом. Уровень организации в клубе высочайший», — сказал Григорчук в интервью телеканалу «Футбол».

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