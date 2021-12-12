Григорчук посетил матч «Черноморца» против «Металлиста 1925»

В процессе ожидания известия о смене владельцев клуба, одесские болельщики вовсю обсуждают возможную кандидатуру на роль главного тренера «Черноморца».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, все идёт к тому, что в случае ухода Юрия Мороза с поста главного тренера «Черноморца» его место займет знакомый одесситам Роман Григорчук.



Роман Григорчук

После июльского ухода этого специалиста из белорусского «Шахтера» (Солигорск), его творческий отпуск длится уже пять месяцев, за время которых ходили разговоры о заинтересованности в нем со стороны двух украинских клубов — криворожского «Кривбасса» и ковалевского «Колоса».



В последнее время Роман Григорчук все чаще появляется на разных футбольных мероприятиях в Одессе, чего раньше за ним не замечалось.



Вчера он с интересом наблюдал за поединком юношеских команд «Черноморца» и «Металлиста 1925» в Совиньоне, а сегодня был замечен в застекленной ложе скай-бокса стадиона «Черноморец» на матче основных составов.

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