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Григорчук одержал первую победу у руля «Черноморца»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
19:14
Новость
Футбол

18 января одесский «Черноморец» сыграл спарринг с польской «Лехией».

Одесситы выиграли в этом поединке со счетом 2:0. Первый гол за «моряков» забил Юсов с ассиста Кузыка. Вторым голом отличился Вачиберадзе после паса Кадири.

Товарищеский матч

«Черноморец» - «Лехия» - 2:0

Голы: Юсов, Вачиберадзе.

Состав «Черноморца» на первые два тайма

1. ВАРАКУТА 4. БЕРГКВИСТ 25. МАРТИНОВИЧ 9. ПУТРЯ 37. ДУБКО 21.БОБКО 7. ЦИТАИШВИЛИ 23. ЭРНАНДЕС 88. ВАНЦАШ 20. ЦОНЕВ 10. РУСИН

Состав «Черноморца» на вторые два тайма:

12. Крынский 2. Биловар 5. Ларин 45. Брагару 27. Кузык Д. 6. Кадири 8.Вачиберадзе 91.Михайленко 3.Кузык О. 11.Штогрин 17.Юсов.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.

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