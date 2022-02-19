Григорчук объяснил, как можно объединить Азербайджан

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о своих успехах в азербайджанской «Габале», которую два раза вывел в групповой этап Лиги Европы.

«Когда ты работаешь в разных чемпионатах то обогащаешься и получаешь большой опыт. За эти годы я научился многому. В Азербайджане у меня появилось много друзей с которыми мне всегда приятно встретиться.



Когда играет национальная сборная Азербайджана или какой-то местный клуб в Европе, вся страна объединяется. Не важно, что это за команды. Слава Богу, что нам удалось достичь таких результатов в еврокубках. Люди это ценят», — сказал Григорчук в интервью телеканалу «Футбол».

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