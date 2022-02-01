Григорчук о дебюте Усика в профессиональном футболе: это интересно, буду рад познакомиться

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказал мнение по поводу того, что чемпион мира по боксу Александр Усик решил сыграть за житомирское «Полесье» на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.

«Это интересно. Хорошо, что он будет на поле играть в футбол, а не заниматься непосредственно своим видом спорта. Тогда было бы сложнее (Смеется). Думаю, что арбитр перед матчем предупредит Усика, чтобы он не стал нервничать по какому-нибудь поводу. А если серьезно, то я с большим уважением отношусь к этому великому боксеру. Александр Усик — выдающийся спортсмен. Буду рад познакомиться с ним».

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