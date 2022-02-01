Григорчук назвал задачи «Черноморца» на Winter Cup

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, как относится к участию своей команды в предсезонном турнире Winter Cup. Соревнование пройдет с 3-го по 12 февраля.

«Для нас первоочередным является решение наших задач. Мы должны сделать еще несколько шагов в плане получения информации по новым футболистам и наигрыванию тех или иных сочетаний. И, конечно же, будем направлять нашу работу на формирование основной обоймы исполнителей, которых мы хотим видеть в ходе чемпионата. Что касается выступления в турнире, то разумеется, что футболисты обязаны стремиться к победе в каждом матче. Однако задание выиграть Winter Cup 2022 кровь из носу мы не ставим».

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