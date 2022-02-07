Григорчук: меня разозлил пропущенный гол в концовке

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук дал комментарий после матча с «Полесьем» (1:1, по пенальти — 4:5) в рамках турнира Winter Cup. Одесситы снова упустили победу в концовке игры.

«Серия пенальти? Вообще ничего не чувствовал. Был злым на то, что мы пропустили в конце. Не знаю, с чем это связано, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется.



Комбинация, приведшая к голу Цитаишвили? Сыгранно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площади соперника.

Комплектация нашего состава? Она еще продолжается. Нам нужно еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся ли нам их взять. Это вопрос непростой», — сказал Григорчук в интервью телеканалу «Футбол».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тренер «Динамо»: Витиньо начал показывать игру, которую от него ждали

Контрольные матчи: двойная победа «Львова», минимальное поражение «Миная»

Калитвинцев: моя команда проявила характер в игре с «Черноморцем»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.