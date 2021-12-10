Григорчук: хочу работать в Украине, это мой приоритет

Украинский тренер Роман Григорчук рассказал о возможном возвращении к работе. Григорчук отметил, что хотел бы вернуться в чемпионат Украины.

«Сейчас я отдыхаю, четыре месяца я не работаю, дальше увидим. Пока конкретного ничего не могу сказать.

Можно сказать, что в последние недели уже начал скучать по футболу. Конечно, я хочу работать в Украине и уже не раз об этом говорил. Приоритет – чемпионат Украины», — сказал Григорчук в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Последним место работы 56-летнего Григорчука солигорский «Шахтер», который он покинул в июле этого года.

Ранее Григорчук также возглавлял «Динагбург», «Вентспилс», запорожский «Металлург», «Черноморец», «Габалу» и «Астану».

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Источник: Григорчук возглавит «Кривбасс»

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Источник: Григорчук близок к тому, чтобы возглавить команду УПЛ

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