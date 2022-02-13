Григорчук: для «Черноморца» турнир Winter Cup был полезным

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук дал комментарий после матча с «Вересом» (2:2, по пенальти — 3:2) на турнире Winter Cup.

«Каждая игра на Winter Cup 2022 — это шоу. Думаю, с этим все в порядке. Для нас турнир был полезный. Сыграли три игры, результат сейчас не будем обсуждать. Мы хорошо поработали над задачами, которые ставили перед турниром. Хорошо потренировались, получили много информации.

По самой игре целостной картины, может, и нет, но отрезки на поле мы показывали достаточно неплохие. Это для нас самое главное. Мы довольны, — сказал Григорчук в интервью телеканалу «Футбол».

«Черноморец» занял итоговое третье место на турнире Winter Cup.

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