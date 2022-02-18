Григорчук: «Динамо» сделало очень правильный ход, пригласив Луческу

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился мнением о наставнике киевского «Динамо» Мирче Луческу. Григорчук заявил, что внимательно следит за работой румынского специалиста.

«Луческу — это великий тренер. Когда я начал работать в Украине, мы играли против Шахтера, изучали эту команду. Я был удивлен, что увидел в «Шахтере» целый ряд хорошо поставленных тактических моментов. Была видна тренерская работа.

Считаю, что «Динамо» сделало очень правильный ход, пригласив такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Уверен, что их мировоззрение, философия, отношение к футболу поменялось с приходом Луческу.

Они многому научились, потому что Луческу конкретно учит людей. Видно, что в «Динамо» есть определенный стиль и подход. Луческу проделал огромную полезную работу в «Динамо». Это подтвердилось результатами», – сообщил Григорчук в эфире программы «BurBuzz».

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