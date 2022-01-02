Григорчук: буду выполнять задачи в «Черноморце» пошагово

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о своих задачах во главе одесского клуба, куда он вернулся после семилетнего перерыва.

«Все должно быть пошагово. Первый шаг, на котором нужно сконцентрироваться и отдать все силы, будет связан с решением задачи сохранения команды в Премьер-лиге. На этом этапе не нужно думать о каких-то последующих шагах, а лишь ориентироваться на ближайшее время. Мы понимаем, что путь к существенному улучшению турнирной ситуации очень сложный, и нам необходимо провести очень серьезную, умную и правильную работу по всем футбольным направлениям. Понятное дело, что в дальнейшем стоять на месте никто не собирается. Нужно прогрессировать.



Лично я всегда ставлю перед собой такие задачи, чтобы постоянно выигрывать и добиваться самых высоких результатов. Как в чемпионате, так и в еврокубках. Ведь футбол без еврокубков считаю неполноценным и не максимально интересным. Именно поэтому следующие задания «Черноморца» будут связаны с такими целями».

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