Гоцул: WADA рассмотрит три вида наказания для Украины

Экс-министра спорта и бывший президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о том, какое решение будет принято со стороны WADA по отношению у сборной Украины.



«В первую очередь, будет решаться вопрос, соответствует ли Национальный антидопинговый центр Украины кодексу WADA. Это стандартная процедура, предусмотренная кодексом. Как только возникают какие-то подобные истории, есть специальный орган, который занимается рассмотрением таких вопросов и потом он выносит предложения о применении наказаний. Очевидно, что из опубликованного отчета становится ясно, что украинский центр не соответствует этому кодексу.

Рассмотрение этого вопроса на заседании WADA будет обязательно и с учетом обнародованных обстоятельств, есть большая вероятность, что наш центр признают несоответствующим кодексу. Кодекс WADA в свою очередь предусматривает ограничения для спортсменов из определенных стран, в которых антидопинговые центры не соответствуют кодексу WADA.

Эти ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут принимать участие в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене».

Напомним, что ранее отдел независимой разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал отчет по делу о нарушении стандартов тестирования Национальной антидопинговой организацией Украины. В отчете сообщалось о том, что спортсменов предупреждали о грядущем допинг-контроле, а образцы собирались заранее.

Полное интервью экс-заместителя Министра спорта читайте в нашем интервью.



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