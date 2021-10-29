Гоцул: наш Министр спорта сам лично нарушает кодекс WADA

Бывший заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал, кто должен нести ответственность за скандал вокруг Национального антидопингового центра Украины.



«В Олимпийском комитете Украины, антидопинговом центре, Министерстве молодежи и спорта, а также в аппарате Верховной Рады есть люди, которые занимаются этим направлением. У них было достаточно информации, как нужно вести нашу антидопинговую политику, чтобы не попасть в скандал, который мы сейчас получили. Это не случайность, а результат такой политики.

Конечно, одной отставки руководителя антидопингового центра будет недостаточно. У нас нарушение на нарушении. И нарушает не только непосредственный руководитель. Согласно кодексу WADA, представители Олимпийского комитета, занимающие руководящие должности, профильного органа управления государства, а также спортивных федераций, не могут входить в руководящие органы национального антидопингового центра.

Вместе с тем, достаточно открыть постановление Кабмина и посмотреть на состав Наблюдательного совета Национального антидопингового центра. Вы увидите там Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. То есть, он трижды нарушает Кодекс WADA: как министр, как президент федерации фехтования Украины и как член исполкома Национального Олимпийского комитета. Также там присутствует вице-президент НОК Равиль Сафиуллин, там есть Григорий Суркис и список можно продолжить.

Конечно, если Министерство молодежи и спорта отвечает за политику в области спорта и за политику в области противодействия допингу, но допустило такие просчеты, а министр сам является нарушителем, то очевидно, что он тоже должен нести персональную ответственность за случившееся».

Полное интервью экс-заместителя Министра спорта читайте в нашем интервью.

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