«Горняк-Спорт» досрочно прервал аренду игрока «Ворсклы»

Клуб из Горишних Плавней отказался от форварда.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий «Ворсклы» Александр Кожевников, с лета выступавший на правах аренды за «Горняк-Спорт», покинул команду Первой лиги. Руководство «горняков» приняло решение прервать арендное соглашение, которое было рассчитано до конца сезона.

21-летний Кожевников в текущем чемпионате провел 9 матчей и получил 1 желтую карточку.

Добавим, что под вопросом будущее в коллективе голкипера Георгия Климова, у которого 30 ноября истек контракт с клубом. В нынешнем сезоне 21-летний вратарь принял участие в 2 матчах.

«Горняк-Спорт» после 20 туров занимает 6-е место в Первой лиге. В стартовом матче весенней части сезона команда Игоря Жабченко сыграет на выезде с соседями из «Кремня» (базовый день тура — 19 марта).

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб «Альянса».

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