Горнолыжник Ковбаснюк: Украина достойна быть первой во всём

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк прокомментировал свое выступление в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине. Он показал второй лучший результат в истории нашей страны на Играх в этой дисциплине.

«Сами видите, не знаю, что сказать. Слава Богу, что выдержал эту психологическую нагрузку. В первой попытке на спуске как-то неуверенно себя чувствовал, но все-таки удержался и доехал.

Ставил цель только доехать, я не показывал ту езду, которую хотел. Первым заданием было доехать трассу, потому что имею опыт многих неудач. Увы, не получилось улучшить рекордный результат, но всё впереди. Думаю, в спуске у нас все-таки будут классные результаты. Очень рад представлять нашу страну. Я еще не отошел, эмоции меня переполняют.

Я уже восьмой день здесь, очень истощен, у меня проблемы со спиной. Очень доволен, что выдержал, ведь еще и я сегодня плохо спал.

Сейчас есть два выходных. Надеюсь, что восстановлюсь. Будем терпеть и всё поборем. Идем до конца. Наша страна достойна быть первой во всём, потому что у нас невероятные люди», — сказал Ковбаснюк в интервью «Суспильному».

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