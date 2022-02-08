Горнолыжник Ковбаснюк показал на Олимпиаде лучший результат Украины за 20 лет

На Олимпийских Играх в Пекине разыграны медали в горных лыжах в дисциплине супергигант. Победу одержал австриец Маттиас Майер. Единственный представитель Украины Иван Ковбаснюк показал 32-й результат – это лучшее достижение национальной сборной за 20 лет.
Олимпиада-2022. Китай. Горные лыжи. Супергигант. Мужчины
1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.19,94
2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,04
3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,42...
32. Иван Ковбаснюк (Украина) – 5.62
Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.