Горнолыжник Ковбаснюк показал на Олимпиаде лучший результат Украины за 20 лет

На Олимпийских Играх в Пекине разыграны медали в горных лыжах в дисциплине супергигант. Победу одержал австриец Маттиас Майер. Единственный представитель Украины Иван Ковбаснюк показал 32-й результат – это лучшее достижение национальной сборной за 20 лет.



Олимпиада-2022. Китай. Горные лыжи. Супергигант. Мужчины

1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.19,94

2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,04

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,42...

32. Иван Ковбаснюк (Украина) – 5.62

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