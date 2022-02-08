Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Прометей» — «Уникаха»: где смотреть «Крайльсхайм» — «Киев-Баскет»: ставки «Динамо» Киев — «Динамо» Тбилиси: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Олимпиада

Горнолыжник Ковбаснюк показал на Олимпиаде лучший результат Украины за 20 лет

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
10:46
Новость
Олимпиада

На Олимпийских Играх в Пекине разыграны медали в горных лыжах в дисциплине супергигант. Победу одержал австриец Маттиас Майер. Единственный представитель Украины Иван Ковбаснюк показал 32-й результат – это лучшее достижение национальной сборной за 20 лет.

Олимпиада-2022. Китай. Горные лыжи. Супергигант. Мужчины

1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.19,94

2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,04

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) – 0,42...

32. Иван Ковбаснюк (Украина) – 5.62

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи