Голы украинцев помогли «Кишварде» победить и выйти на второе место в чемпионате Венгрии

5 февраля в рамках матча чемпионата Венгрии «Кишварда» победила на своем поле «Гонвед» со счетом 3:2.



За «Кишварду» два мяча забили украинские легионеры, а именно Антон Кравченко и Богдан Мельник.

«Кишварда» после этой победы с 38 очками в активе идет на втором месте в чемпионате Венгрии.

Также Зинченко сыграл за «Ман Сити» впервые с декабря.

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