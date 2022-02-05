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Голы украинцев помогли «Кишварде» победить и выйти на второе место в чемпионате Венгрии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
20:37
Новость
Футбол

5 февраля в рамках матча чемпионата Венгрии «Кишварда» победила на своем поле «Гонвед» со счетом 3:2.

За «Кишварду» два мяча забили украинские легионеры, а именно Антон Кравченко и Богдан Мельник.

«Кишварда» после этой победы с 38 очками в активе идет на втором месте в чемпионате Венгрии.

Также Зинченко сыграл за «Ман Сити» впервые с декабря.

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