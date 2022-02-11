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Головко возглавил команду Второй лиги Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
16:52
Новость
Футбол

Александр Головко возобновил тренерскую карьеру во Второй лиге.

О назначении легенды «Динамо» новым наставником «Диназа» сообщил в Фейсбуке журналист Никита Дмитрулин.

После первой половины сезона клуб из Вышгорода уволил Владимира Бондаренко. «Диназ» завершил 2021 год двумя поражениями, но сохраняет шансы на повышение. Команда идет четвертой в группе А Второй лиги, отставая от зоны переходных матчей на очко, а от зоны прямого выхода – на 6.

Предыдущим местом работы Головко был «Кремень», который он покинул больше года назад. До этого у специалиста был долгий опыт тренерства в юношеских и молодежных сборных Украины.

Головко

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