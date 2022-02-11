Головко возглавил команду Второй лиги Украины

Александр Головко возобновил тренерскую карьеру во Второй лиге.



О назначении легенды «Динамо» новым наставником «Диназа» сообщил в Фейсбуке журналист Никита Дмитрулин.

После первой половины сезона клуб из Вышгорода уволил Владимира Бондаренко. «Диназ» завершил 2021 год двумя поражениями, но сохраняет шансы на повышение. Команда идет четвертой в группе А Второй лиги, отставая от зоны переходных матчей на очко, а от зоны прямого выхода – на 6.

Предыдущим местом работы Головко был «Кремень», который он покинул больше года назад. До этого у специалиста был долгий опыт тренерства в юношеских и молодежных сборных Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Диназ» расторг контракт со вторым бомбардиром команды

Двукратный вице-чемпион Первой лиги покинул «Диназ»

Легенду «Динамо» назначили главным тренером «Диназа»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.