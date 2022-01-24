Голкипер «Ужгорода» продолжит карьеру в венгерской «Кишварде»

У «Ужгорода» возникли проблемы с позицией вратаря.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua вратарь «Ужгорода» Михаил Готра продолжит карьеру в венгерской «Кишварде». Главному тренеру Богдану Блавацкому придется срочно заняться поиском голкипера, поскольку арендованный у «Вереса» Вадим Ющишин вернулся в ровенскую команду.
По имеющейся информации, «Ужгород» арендует у «Mиная» флангового полузащитника Ивана Станковича, сыгравшего минувшей осенью 14 матчей в чемпионате Украины (U-19).
Напомним, что кроме Готры продолжат карьеру в Венгрии еще два уже бывших полузащитника «Ужгорода» - Виктор Ряшко и Василий Пиняшко.
Раньше сообщалось о том, что в «Ужгород» приехали три нигерийца.
Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».
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