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Голкипер «Ужгорода» продолжит карьеру в венгерской «Кишварде»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
24.01.2022
21:42
Новость
Эксклюзивы

У «Ужгорода» возникли проблемы с позицией вратаря.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua вратарь «Ужгорода» Михаил Готра продолжит карьеру в венгерской «Кишварде». Главному тренеру Богдану Блавацкому придется срочно заняться поиском голкипера, поскольку арендованный у «Вереса» Вадим Ющишин вернулся в ровенскую команду.

По имеющейся информации, «Ужгород» арендует у «Mиная» флангового полузащитника Ивана Станковича, сыгравшего минувшей осенью 14 матчей в чемпионате Украины (U-19).

Напомним, что кроме Готры продолжат карьеру в Венгрии еще два уже бывших полузащитника «Ужгорода» - Виктор Ряшко и Василий Пиняшко.

Раньше сообщалось о том, что в «Ужгород» приехали три нигерийца.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

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