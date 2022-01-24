Голкипер «Руха» после первого сбора команды снова отправился в аренду

«ВПК-Агро» и дальше может рассчитывать на стража ворот.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер «Руха» Виктор Бабичин вернулся в «ВПК-Агро», за который выступал на правах аренды в осенней части сезона.

21-летний Бабичин в январе был отозван «Рухом», но, в отличие от полузащитника Ивана Литвиненко, которого львовяне по итогам сбора решили оставить у себя, вратарь снова отправился по знакомому маршруту. Вратарь уже присоединился к «ВПК-Агро», который 23 января вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона на базе «Днепра» в Приднепровске.

Бабичин в осенней части сезона провел 8 матчей (1 — «на ноль») в Первой лиге. Также на его счету 1 игра («сухая») в Кубке Украины.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. Весеннюю часть чемпионата команда Александра Поклонского откроет выездным матчем с «Прикарпатьем» (базовый день тура — 19 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что бойфренд бывшей жены Мандзюка и еще несколько футболистов покинули «ВПК-Агро».

Также контракт с клубом расторг экс-игрок «Шахтера».

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