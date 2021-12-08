Гол Яремчука помог «Бенфике» обыграть «Динамо» и выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» встречалась с «Динамо». Поединок прошел в Лиссабоне и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Два мяч были забиты в первом тайме. Отличились украинец Роман Яремчук и Жилберто.
Во втором матче группе «Бавария» разгромила «Барселону» - 3:0.
Таким образом, «Бавария» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона» прошла в 1/16 финала Лиги Европы.
Лига чемпионов
Группа Е
6-й тур
«Бенфика» — «Динамо» — 2:0
Голы: Яремчук, 16 (1:0). Жилберто, 22 (2:0).
«Бавария» – «Барселона» — 3:0
Голы: Мюллер, 34 (1:0). Сане, 43 (2:0). Мусиале, 62 (3:0).
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