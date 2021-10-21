Гол Винисиуса в ворота «Шахтера» признан лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Определен лучший гол по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Его автором стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Форвард отличился в матче с донецким «Шахтером» (5:0).

На награду также претендовали нападающий «Интера» Эдин Джеко, полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта и форвард «Спортинга» Жоау Паулинью. Форвард лиссабонцев в итоге стал четвертым, Кейта занял третье место, а Джеко — второе.

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