Гол украинки признан лучшим в Лиге чемпионов

19.11.2021
17:30
Новость
Футбол
Нападающая украинского «Жилстроя-1» Ольга Овдийчук отличилась роскошным голом в ворота исландского «Брейдаблика» в матче женской Лиги чемпионов.
Гол украинки признан лучшим в 4-м туре группового этапа.
Овдийчук сделала счет 2:0, а харьковская команда впервые победила в этой Лиге чемпионов.
Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.