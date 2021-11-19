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Гол украинки признан лучшим в Лиге чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.11.2021
17:30
Новость
Футбол

Нападающая украинского «Жилстроя-1» Ольга Овдийчук отличилась роскошным голом в ворота исландского «Брейдаблика» в матче женской Лиги чемпионов.

Гол украинки признан лучшим в 4-м туре группового этапа.

Овдийчук сделала счет 2:0, а харьковская команда впервые победила в этой Лиге чемпионов.


Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.

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