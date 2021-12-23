Гол украинки Овдийчук стал лучшим в групповом раунде женской Лиги чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов, который состоялся 18 ноября, «Жилстрой-1» на выезде обыграл «Брейдаблик» со счетом 2:0.

В этом матче красивый мяч забила форвард харьковской команды Ольга Овдийчук.

Этот гол был признан лучшим за весь групповой раунд женской Лиги чемпионов.

Отметим, что «Жилстрой-1» занял третье место в группе с ПСЖ, «Реалом» и «Брейдабликом».

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