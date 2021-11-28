Гол Шахова на 90-й минуте принес победу АЕКу

В матче 11-го тура Суперлиги Греции АЕК победил «Яннину» со счетом 2:1.
Кроме двух голов, которыми команды обменялись в первом тайме, победный мяч для АЕКа на 90-й минуте забил украинский полузащитник Евгений Шахов.
30-летний украинец забил свой первый гол за АЕК в нынешнем сезоне лишь в девятом матче. В восьми предыдущих играх Шахов результативными действиями не отличался.
Суперлига Греции. 11-й тур
«Яннина» — АЕК — 1:2 (1:1)
Голы: Эррамуспе, 5 (пен.) — Амрабат, 9, Шахов, 90.
АЕК занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Греции, уступая первому «Олимпиакосу».
Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.
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