Гол Назарины признан лучшим в 6-м туре Лиги конференций

Полузащитник «Зари» Егор Назарина забил «Буде-Глимту» (1:1) в 6-м туре Лиги конференций. Украинец забил мяч в ворота соперника прямым ударом со штрафного.



Этот гол был признали лучшим голом недели в 6 туре группового раунда Лиги конференций.

Конкурентами Назарины были Майораль из «Ромы», Нелсон из «Фейеноорда» и Шварц из пражской «Славии».

Также определен тренерский штаб юниорской сборной Украины.

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