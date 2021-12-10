Гол Назарины признан лучшим в 6-м туре Лиги конференций

10.12.2021
14:30
Новость
Футбол
Полузащитник «Зари» Егор Назарина забил «Буде-Глимту» (1:1) в 6-м туре Лиги конференций. Украинец забил мяч в ворота соперника прямым ударом со штрафного.
Этот гол был признали лучшим голом недели в 6 туре группового раунда Лиги конференций.
Конкурентами Назарины были Майораль из «Ромы», Нелсон из «Фейеноорда» и Шварц из пражской «Славии».
Также определен тренерский штаб юниорской сборной Украины.
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