Фрибет 3000 UAH
Кубок мира. Хохфильцен. Женщины Ломаченко — Комми
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Гол Назарины признан лучшим в 6-м туре Лиги конференций

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
10.12.2021
14:30
Новость
Футбол

Полузащитник «Зари» Егор Назарина забил «Буде-Глимту» (1:1) в 6-м туре Лиги конференций. Украинец забил мяч в ворота соперника прямым ударом со штрафного.

Этот гол был признали лучшим голом недели в 6 туре группового раунда Лиги конференций.

Конкурентами Назарины были Майораль из «Ромы», Нелсон из «Фейеноорда» и Шварц из пражской «Славии».

Также определен тренерский штаб юниорской сборной Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи